Nach Nagelsmanns Debüt Es ist zu früh für Heldenverklärung

Die deutsche Mannschaft präsentierte sich beim Spiel in den USA im Vergleich zu den letzten Zügen der Flick-Ära sichtbar verbessert. Es war wieder eine Struktur erkennbar. Die drei offensiven Wirbler Leroy Sané, Jamal Musiala und Florian Wirtz machen Lust auf mehr. Und vor allem in der zweiten Halbzeit auch endlich einmal deutlich stabiler in der Defensive. Es bleibt jedoch auch festzuhalten, dass der Gegner keine große Fußballnation, kein Titelfavorit war, sondern mit den USA ein aufstrebender Gegner im Aufbau für die eigene Heim-WM 2026. Zudem muss man leider auch festhalten: Viel schlechter ging es halt vorher als Vergleichsmaßstab auch nicht mehr, will heißen: die Messlatte lag denkbar niedrig.