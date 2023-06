Mit „Teamgeist“ nach Olympia U21 sucht noch nach der Stammformation

Am Sonntag fliegt die DFB-Auswahl nach Georgien. Am 22. Juni bestreitet der dreimalige Europameister das erste Gruppenspiel in Kutaissi gegen Israel (18.00 Uhr/Sat.1). Die weiteren Vorrundenpartien gegen Tschechien (25. Juni) und Mitfavorit England (28. Juni) finden in Batumi am Schwarzen Meer statt, dort wird die Mannschaft auch ihr Hauptquartier aufschlagen.