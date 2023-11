Karriereende Anfang 2023 Özils traurige Rollen als Märtyrer und Marionette

In Russland kam das historische WM-Aus in der Vorrunde. Özil war der Buhmann. Und nahm diese Rolle gekränkt an. Rücktritt mit Rassismus-Vorwürfen nach 92 Länderspielen in einem mehrteiligen Online-Beitrag, der in Komplexität und Tonalität niemals von Özils selbst verfasst worden sein konnte. Und dann der Rückzug in die Heimat seiner Vorfahren. Erdogan war plötzlich enger Freund und wurde sogar Trauzeuge.