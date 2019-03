Nach Ausbootung aus DFB-Team: Jetzt spielt Mats Hummels eben mit seinem Sohn

Düsseldorf Mats Hummels soll nicht mehr für die deutsche Nationalmannschaft spielen. Der erste Frust über die Nichtberücksichtigung scheint beim Münchner inzwischen verflogen.

Am Montag hat die deutsche Nationalmannschaft die Vorbereitung auf die ersten Länderspiele des Jahres aufgenommen. In Wolfsburg trifft Deutschland am Mittwoch (20.45 Uhr) im Testspiel auf Serbien. Vier Tage später steht der Auftakt der EM-Qualifikation in Amsterdam gegen die Niederlande auf dem Programm.