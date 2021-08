„Natürlich habe ich Lust“ : Reus für Rückkehr in Nationalmannschaft bereit

Reus für Rückkehr in Nationalmannschaft bereit

Dortmund Das Thema deutsche Nationalmannschaft hat Marco Reus nach seiner Absage für die Europameisterschaft nicht abgehakt. Nach dem 5:2-Sieg gegen Eintracht Frankfurt sprach BVB-Kapirän über ein mögliches Comeback.

Der 32-Jährige hatte nach vielen Verletzungen aufgrund der Belastung auf die EM verzichtet. "Ich habe ja nicht gesagt, dass ich nie mehr für die Nationalmannschaft spielen werde", sagte Reus im ZDF und kündigte ein Telefonat mit Hansi Flick an.

Seinen Kader für die drei Qualispiele in St. Gallen gegen Liechtenstein (2. September), gegen Armenien in Stuttgart (5. September) und gegen Gastgeber Island (8. September) gibt Flick am 26. August bekannt.