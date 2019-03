Starke Leistung gegen die Niederlande: Neuer punktet im Duell mit ter Stegen

Amsterdam Deutschland feiert einen gelungen Auftakt in die EM-Qualifikation. Beim Erfolg gegen die Niederlande steht Torhüter Manuel Neuer unter spezieller Beobachtung. Und der Kapitän liefert eine starke Leistung ab. Konkurrent Marc-André ter Stegen muss sich weiter gedulden.

Als Manuel Neuer erstaunlich emotionslos seine Topleistung beim Sieg der Nationalmannschaft in Amsterdam erklärte, schlich Virgil van Dijk hinter ihm mit gesenktem Kopf davon. Auch Hollands Kopfball-Hüne hatte Deutschlands Nationaltorwart diesmal keinen Schrecken einjagen können. Für Neuer war das 3:2 in der Johan-Cruyff-Arena am Sonntagabend zum Start in die EM-Qualifikation nach der Dauerdiskussion um seine Stellung als Stammtorwart im Zweikampf mit Marc-André ter Stegen auch eine persönliche Befreiung. Aus der Ruhe bringen konnte ihn nach seinem seit langem besten Auftritt im Nationaltrikot aber nichts.