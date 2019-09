Ärger im DFB-Team : Legendäre Torwartrivalitäten der deutschen Nationalmannschaft

Düsseldorf Nach den Aussagen von Marc-André ter Stegen und Manuel Neuer ist der Kampf um das Tor der deutschen Nationalmannschaft in vollem Gange. Doch vor ihnen gab es schon einige legendäre Torwartduelle.

Der Kampf um das Tor in der Fußball-Nationalmannschaft ist voll entbrannt. Seit 2010 ist Manuel Neuer die Nummer eins zwischen den Pfosten der DFB-Elf, sogar als ihn ein Mittelfußbruch vor der WM im vergangenen Jahr in Russland zur Pause zwang. Doch Marc-André ter Stegen, der beim spanischen Meister FC Barcelona das Tor hütet, brachte nach der Länderspielreise erneut seine Unzufriedenheit als Reservist hinter Kapitän Neuer zum Ausdruck und erneuerte seinen Anspruch auf den Platz im Tor der Nationalelf. „Es ist nicht einfach, eine Erklärung für das zu finden, was ich erlebe. Ich gebe in jedem Spiel mein Bestes, um die Entscheidung zu erschweren. Ich versuche trotzdem alles, aber diese Reise mit der Nationalmannschaft war ein harter Schlag für mich“, sagte der ehemalige Torwart von Borussia Mönchengladbach, ter Stegen. Bundestrainer Joachim Löw hatte ihm mehr Einsatzzeiten versprochen, einen Einsatz gegen Nordirland in Aussicht gestellt, doch beim 2:0-Sieg stand wieder Neuer im Tor.