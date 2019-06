Ansage vom Kapitän vor EM-Quali : Kein Neuer im Tor

Venlo Manuel Neuer ist trotz vieler Verletzungen in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft als Torwart absolut gesetzt. Und der Kapitän formuliert klare Ziele für das Team mit Blick auf die Europameisterschaft.

Manuel Neuer lächelt freundlich drein. Der Torwart der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ist zurück in seinem Revier. Viele haben an ihm gezweifelt. Würde er es noch einmal zurückschaffen auf das allerhöchste internationale Niveau nach seinen diversen verletzungsbedingten Rückschlägen? Der Bundestrainer hat es noch nicht mal zur Frage kommen lassen. Joachim Löw hat sich für Neuer entschieden. Marc-André ter Stegen, sein ärgster Konkurrent, ist allerdings ohnehin derzeit nicht in Lauerstellung - er ist selbst verletzt. Die Loyalität von Löw verbindet. Neuer ist auch Kapitän einer einst so stolzen Mannschaft, die sich seit geraumer Zeit in einer Findungsphase befindet. Nach dem desaströsen Abschneiden bei der WM in Russland ist vieles in Frage gestellt worden. Und niemand weiß so ganz genau nach einem maximal durchwachsenen Länderspieljahr, wo die deutsche Mannschaft wirklich steht. Neuer offenbar schon. „Wir wollen nach dem guten Spiel in Holland so weitermachen. Wir wollen die EM-Qualifikation so durchziehen, dass wir im nächsten Sommer bei der EM 2020 so gut und konkurrenzfähig dastehen, um den Titel zu gewinnen“, sagt der 86-malige Nationalspieler im Trainingslager in Venlo. „Wir wollen im nächsten Sommer angreifen.“