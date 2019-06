Lukas Nmecha : Dieser U21-Kicker hat Mönchengladbacher Wurzeln

Triest Lukas Nmecha schoss England zum U19-EM-Titel, bei der U21-EM trägt er das DFB-Trikot. Auch seinen Arbeitsplatz könnte der Stürmer bald nach Deutschland verlegen.

Die Entscheidung fiel beim Rührei in Manchester. Stefan Kuntz war extra nach England geflogen, zwei Tage verbrachte er mit der Familie von Lukas Nmecha, um den Stürmer von einem Wechsel der Fußball-Nationalität zu überzeugen. Am Ende brachte der DFB-Trainer zwei wichtige Erkenntnisse mit. Erstens: Lukas Nmecha trägt künftig das deutsche Trikot. Zweitens: "Papa Nmecha macht eines der besten Rühreier, die es gibt."

Bis dahin hatte der in Hamburg geborene Nmecha 31 U-Länderspiele für England bestritten. Bei der U19-EM 2017 erzielte er sowohl im Halbfinale gegen Tschechien (1:0) als auch im Finale gegen Portugal (2:1) Englands Siegtor. Dann kam Kuntz und überredete den Angreifer von Manchester City, der zuletzt an Preston North End ausgeliehen war, zum Trikottausch. Die Belohnung: Bei der U21-EM in Italien und San Marino steht der 20-Jährige im 23-köpfigen Kader.

"Ich sehe Deutschland als meine Heimat an. Bis ich neun Jahre alt war, habe ich in Hamburg gelebt und habe auch heute noch einen großen Bezug zur Stadt und den Leuten", sagt Nmecha, dessen Mutter aus Mönchengladbach und dessen Vater aus Nigeria stammt. 2012 war er einmal vom DFB zu einem U15-Lehrgang eingeladen worden, doch später holte ihn der englische Verband. Bis Kuntz kam.

Sein Debüt für die deutsche U21 hatte Nmecha im März gegeben - ausgerechnet beim Test in England. Erst wenige Minuten vor dem Anstoß kam die Spielberechtigung, bei den Hymnen sang er laut (Deutschland) und leise (England) mit. Die EM in Italien will er nun für Werbung in eigener Sache nutzen. "Ein Wechsel in die Bundesliga wäre super für mich, weil ich ja deutsch spreche", sagt der Stürmer, der von Pep Guardiola in Manchester zwar geschätzt wird, gegen die Weltstars im Angriff aber keine Chance hat.