City-Talent spielt jetzt für den DFB: Und plötzlich hat Deutschland einen neuen Mittelstürmer

Bornemouth Lukas Nmecha schoss England zum U19-EM-Titel, nun trägt der Angreifer das DFB-Trikot. Nicht nur Pep Guardiola schwört auf den neuen U21-Nationalspieler.

Die erste Anspannung nach seinem persönlichen "Brexit" hat Lukas Nmecha inzwischen abgelegt. "Die Aufregung wird von Tag zu Tag weniger. Die Jungs haben mich super aufgenommen", sagte der in England aufgewachsene Angreifer nach seinen ersten Tagen im DFB-Trikot. Und als wäre das noch nicht genug, folgte am Dienstag sogar die große Überraschung: Kurz vor Anpfiff der Begegnung in England erhielt der gebürtige Hamburger doch noch die Spielberechtigung für die deutsche U21.