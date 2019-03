Interview Lothar Matthäus: „Deutschland wird schnell wieder aufstehen“

Lothar Matthäus in seiner Rolle als TV-Experte in der Bundesliga. Foto: dpa/Andreas Gora

Düsseldorf Der Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat noch Hoffnung für den deutschen Fußball. In Interview spricht er über den Zustand des deutschen Fußballs, die Zukunft von Joachim Löw und Funktionäre beim DFB.

Lothar Matthäus ist am Donnerstag 58 Jahre alt geworden – gefeiert hat er in Dubai. Ein Telefongespräch mit dem Weltmeister von 1990.

Matthäus Jedenfalls nicht so schlecht, wie es von einigen gemacht wird. Wir sind in Deutschland mal wieder viel zu kritisch. International hat unsere Mannschaft einen sehr guten Ruf. Man hat Respekt vor dem deutschen Fußball – trotz des schlechten Abschneidens bei der WM und des frühen Ausscheidens der deutschen Mannschaften in der Champions League. Andere Länder haben das auch alles schon mitgemacht, Deutschland wird schnell wieder aufstehen. Wir haben die Spieler, die man für den modernen Fußball braucht.

Alle deutschen Klubs in der Champions League bereits nach dem Achtelfinale ausgeschieden, nur noch Eintracht Frankfurt ist in der Europa League international dabei. Aufbruchstimmung sieht anders aus.

Matthäus Die deutschen Mannschaften sind nicht an ihre Leistungsgrenzen gekommen. Gegen englische Mannschaften dieses Kalibers muss man weit über sich hinauswachsen. Deutschland ist kein fußballerisches Entwicklungsland. Vereine wie Bayern München und mit etwas Abstand auch Borussia Dortmund können auch international weiter eine Rolle spielen. Aber dazu braucht man auch die nötige Mentalität in den eigenen Reihen.

Herkunft Lothar Matthäus wurde am 21.März 1961 in Erlangen geboren.

Matthäus Den Begriff „Eiertanz“ habe ich nur von ihm übernommen. Es gibt einfach ein paar Dinge, die mir bis heute unverständlich sind. Mir will der Zeitpunkt einfach nicht in den Kopf. Warum gerade jetzt? Warum nicht schon in der Winterpause? In dieser Phase einer Saison direkt vor der EM-Qualifikation solche Entscheidungen zu treffen, ist zumindest äußerst ungewöhnlich. Dass es so gekommen ist, hat auch damit zu tun, dass der Bundestrainer aus meiner Sicht zwei Mal den richtigen Zeitpunkt verpasst hat.