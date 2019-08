Nach Korruptionsvorwürfen : Messi für drei Monate gesperrt

Lionel Messi ist nach seinen Korruptionsvorwürfen gegen den südamerikanischen Fußballverband Conmebol für drei Monate gesperrt worden. Damit fehlt der Superstar im Länderspiel gegen Deutschland.

Der Fußball-Klassiker Deutschland gegen Argentinien am 9. Oktober in Dortmund findet ohne Superstar Lionel Messi statt. Die Galionsfigur des FC Barcelona wurde am Freitag wegen ihres verbalen Rundumschlags bei der Copa America von Südamerikas Verband Conmebol für drei Monate bis Anfang November aus der Seleccion verbannt und muss zudem 50.000 US-Dollar (rund 45.000 Euro) Geldstrafe zahlen.