Reaktionen auf Kommentar : So denken die RP-Leser über Joachim Löw

So denken die RP-Leser über Joachim Löw

Bundestrainer Joachim Löw am Seitenrand. Foto: AP/Peter Morrison

Düsseldorf Unser Autor hat in einem Kommentar als Problem für die beiden wenig überzeugenden Auftritte der Nationalmannschaft den Bundestrainer ausgemacht. Auch bei unseren Lesern polarisiert Joachim Löw.

Am Kommentar „Das Problem ist Löw“ unseres Autors Gianni Costa zum Auftritt der deutschen Nationalmannschaft unter Bundestrainer Joachim Löw scheiden sich die Geister. Trotz des desloaten Abschneidens bei der Fußball-WM 2018 in Russland und der bislang enttäuschenden Auftritte der Nationalelf seit dem Vorrunden-Aus hielt der Deutsche Fußball-Bund (DFB) an Löw fest. „Doch der DFB und vor allem Löw haben den Absprung verpasst und sich stattdessen fast trotzig aneinandergekrallt“, urteilt unser Autor dazu.