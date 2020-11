Reus fehlt : Löw nominiert XXL-Kader - zwei Debütanten dabei

Köln Joachim Löw hat für die drei anstehenden Länderspiele einen 29-köpfigen Kader nominiert. Zum ersten Mal dabei sind Philipp Max (PSV Eindhoven) und Felix Uduokhai (FC Augsburg).

Nicht nominiert wurde Abwehrchef Niklas Süle , obwohl der Profi von Bayern München nach einem positiven Coronatest am Montag bei einer zweiten Kontrolle negativ getestet wurde. Außerdem fehlen der an COVID-19 erkrankte Kai Havertz und Emre Can, der nach überstandener Corona-Erkrankung wieder trainiert. Julian Draxler, Lukas Klostermann und Suat Serdar sind verletzt.

Die DFB-Auswahl testet zunächst am kommenden Mittwoch (20.45 Uhr/RTL) in Leipzig gegen Tschechien. Die Bayern-Stars um Kapitän Manuel Neuer sowie Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Toni Kroos (Real Madrid) und Timo Werner (FC Chelsea) werden jedoch erst am Donnerstag im Team-Quartier eintreffen und in den beiden abschließenden Gruppenspielen der Nations League am 14. November in Leipzig gegen die Ukraine und drei Tage später in Sevilla gegen Spanien (beide 20.45 Uhr/ARD) eingreifen.