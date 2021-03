Start der WM-Qualifikation : Löw nominiert England-Legionäre - Musiala und Wirtz erstmals dabei

Joachim Löw hat seinen Kader für die ersten drei WM-Qualifikationsspiele benannt. Der Bundestrainer nominierte insgesamt 26 Spieler. Mit dabei sind nach der behördlichen Erlaubnis auch die England-Legionäre sowie zwei Youngsters.

Joachim Löw setzt zum Start in seine Abschiedstournee nach der behördlichen Erlaubnis auf die England-Legionäre um Ilkay Gündogan. Zudem nominierte der scheidende Fußball-Bundestrainer zum Auftakt der WM-Qualifikation gegen Island (25. März), in Rumänien (28.) und gegen Nordmazedonien (31.) die Debütanten Jamal Musiala (18) und Florian Wirtz (17). Der Frankfurter Amin Younes kehrt erstmals seit Oktober 2017 in den 26er-Kader mit vier Torhütern zurück.