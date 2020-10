Mindestens drei Ex-Leverkusener in der Startelf : Löw setzt auf Havertz als Spielmacher gegen Türkei

Köln Auch die ehemaligen Leverkusener Bernd Leno und Julian Brandt bekamen von Bundestrainer Löw eine Startelf-Garantie. Das DFB-Team tritt am Mittwoch gegen die Türkei an.

Bernd Leno wird im Test-Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die Türkei im Tor beginnen. Das gab Bundestrainer Joachim Löw vor dem Abschlusstraining für die Partie an diesem Mittwoch (20.45 Uhr) in Köln bekannt. Auch Kai Havertz und Julian Brandt werden auf jeden Fall in der Startelf der B-Formation stehen, kündigte Löw am Dienstag an. „Er tut uns in spielerischer und technischer Hinsicht gut“, sagte Löw über Mittelfeldspieler Havertz vom FC Chelsea. Er vertraue auch dem Dortmunder Offensivspieler Brandt, dem Löw eine „unglaubliche Begabung“ bescheinigte.