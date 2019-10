Bilanz I: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet am Mittwoch (20.45 Uhr/RTL) in Dortmund gegen Argentinien ihr 958. Länderspiel. Die Bilanz seit der ersten Begegnung am 5. April 1908 mit der Schweiz (3:5): 557 Siege, 193 Unentschieden und 207 Niederlagen bei 2146:1124 Toren. Eingesetzt wurden in diesem Zeitraum 942 Nationalspieler.