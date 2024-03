Kulturkampf um ein Stück Stoff So erfolgreich ist das neue Auswärtstrikot der Nationalmannschaft

So oder so - adidas hat den Nerv einer in ihren Ansichten gespaltenen Nation getroffen. Nicht nur wegen des besten Verkaufsstarts eines Auswärtstrikots darf sich der Hersteller für einen PR-Coup feiern lassen. Sondern auch wegen einer guten bis genialen Werbekampagne, die die eigenen Erwartungen in Sachen Reichweite übertroffen hat, Kritik antizipiert und sogleich humorvoll entkräftet.