Trainer-Debatte nach Blamage gegen Japan Desolates Defensiv-Verständnis muss Flicks Bundestrainer-Zeit beenden

Nach Ballverlusten setzten die Japaner die deutsche Defensive direkt unter Druck und schafften es, diese Abwehrvariante schnell auszuhebeln. Vor allem Schlotterbeck, der bei beiden Gegentoren in der ersten Halbzeit alles andere als gut aussah, hatte große Probleme. Was die Frage aufwirft, warum Flick in diesem auch für ihn so wichtigen Testspiel nicht zunächst auf Stabilität setzte und mit Robin Gosens einen gelernten Linksverteidiger aufbot, der eine reine Viererkette komplettierte.