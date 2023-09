Rauswurf nach Japan-Debakel Die Trennung von Flick hätte der DFB schon nach der WM vollziehen müssen

Flicks Team wirkte auf dem Platz genauso ideenlos und fahrig wie der Bundestrainer selbst in seinen Interviews in den vergangenen Wochen. Zwar beteuerte er, dass er daran glaube, die Mannschaft wieder zu Erfolgen führen zu können. Zu sehen war davon in den vergangenen Monaten allerdings nichts. Das hat der DFB endlich auch erkannt und muss nun einen Nachfolger finden, der die vielen Probleme des einstigen deutschen Aushängeschildes auf einmal löst. Von ähnlich glanzvollen Momenten bei der Heim-EM im nächsten Jahr, wie sie die Basketballer am Sonntag in Manila lieferten, ist das Team aber so oder so weit entfernt.