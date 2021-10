Nicht ins DFB-Team geschafft : Diese Spieler müssen sich nach der Länderspielpause beweisen

Düsseldorf Bundestrainer Hansi Flick hat sein Nationalteam für die anstehenden Länderspiele zusammengestellt. Einige Spieler, die in ihren Vereine eine wichtige Rolle spielen, fehlen. Das sind unsere elf Spieler, die nach der Länderspielpause besonders im Fokus stehen dürften.

Mit dabei ist unter anderem Wolfsburgs Talent Ridle Baku, der in der U21 schon gezeigt hat, was er kann. Er muss in der Liga aber weitere Erfahrung sammeln, um bei den nächsten Länderspielen aus der Warteschlange in die A-Nationalmannschaft zu rücken. Bayer 04 Leverkusens Jonathan Tah zeigt bei der Werkself diese Saison Führungsqualitäten. Bestätigt er seine starke Form, dürfte er auch für Flick wieder interessant werden. In Emre Can, Julian Brandt oder Luca Waldschmidt dürften weitere Profis in den nächsten Wochen ein Interesse daran haben, sich in der Bundesliga gut zu präsentieren. Denn der Bundestrainer wird sicher auch auf ihre Entwicklung schauen.