Kein Sieg gegen Mexiko Das denkt Bundestrainer Nagelsmann über das Remis

Die nächste Bewährungsprobe gibt es mit den Spielen gegen die Türkei am 18. November und in Österreich am 21. November - elf Tage später werden dann schon in Hamburg die EM-Gegner ausgelost. „Ich glaube, dieser Lehrgang war gut für das Gefühl für das ganze Team. Im November gehen wir dann den nächsten Schritt“, kündigte Jamal Musiala an.