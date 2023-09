Wagnis Bundestrainer Nageslmann muss beweisen, dass er gelernt hat

Der noch junge Trainer muss sich aber in Drucksituationen beweisen. Die Aufgabe beim FC Bayern schien für ihn mit allem Drumherum noch eine Nummer zu groß. Und die Herausforderung beim DFB wird nicht kleiner. Im Gegenteil: Das Team ist am Tiefpunkt angekommen, die Erwartungen an den neuen Trainer sind hoch. Die Aufgabe: Das Team bis zur Heim-EM wieder zum Titelkandidaten formen. Anlaufzeit bleibt dem Trainer nicht.