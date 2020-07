BVB-Profi Brandt verteidigt Özil : „Haben es alle gemeinsam verkackt“

Dortmund Bei der WM 2018 in Russland scheiterte die deutsche Nationalmannschaft schon in der Vorrunde. Ein Schuldiger für die Blamage war schnell gefunden: Mesut Özil. BVB-Profi Julian Brandt hat seinen ehemaligen Teamkollegen nun rückblickend verteidigt.

Julian Brandt sieht seinen ehemaligen Nationalmannschafts-Kollegen Mesut Özil nach dem Vorrunden-Aus bei der WM 2018 zu Unrecht als Alleinschuldigen hingestellt. „Mesut wurde am Ende ein bisschen zum Gesicht der verkorksten WM. Was ja Quatsch war“, sagte Brandt in einem am Donnerstag online veröffentlichten „11 Freunde“-Interview aus dem Juli-Heft. Brandt: „Wir haben es alle gemeinsam verkackt.“