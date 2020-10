Laut Medienbericht : Jonas Hector tritt aus Nationalmannschaft zurück

Köln Jonas Hector ist laut eines Medienberichts aus der Nationalmannschaft zurückgetreten. Seinen Entschluss soll der Kapitän des 1. FC Köln Bundestrainer Joachim Löw bereits vor den Länderspielen im September mitgeteilt haben.

Sein Auswahldebüt gab der Abwehrspieler am 14. November 2014 beim 4:0 in der EM-Qualifikation gegen Gibraltar. Insgesamt absolvierte Hector 43 Länderspiele und schoss drei Tore. Letztmals spielte er am 19. November 2019 gegen Nordirland für die Nationalelf.