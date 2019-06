Trainings-Unfall : Joachim Löw ist nach Klinik-Aufenthalt wieder daheim

Köln Joachim Löw darf sich nun zu Hause erholen. Der Bundestrainer hatte im Krankenhaus gelegen, nachdem er sich beim Training eine Verletzung zugezogen hatte.

Bundestrainer Joachim Löw ist nach seinem Klinikaufenthalt wieder zu Hause. Das berichtet die Bild-Zeitung. Der 59-Jährige soll sich nach seiner Arterienquetschung aber weiter schonen. Die Vorbereitung auf die EM-Qualifikationsspiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Samstag in Weißrussland sowie drei Tage später in Mainz gegen Estland wird daher wie geplant Co-Trainer Marcus Sorg übernehmen. Beide wollen sich telefonisch absprechen.