Nach 0:6-Debakel in Spanien : Löw bleibt nach Krisengespräch Bundestrainer

Nach 0:6-Debakel in Spanien

München Deutschland geht gegen Spanien mit 0:6 unter. Nach übereinstimmenden Medienberichten kommt es anschließend zu einem Krisengespräch. Danach steht fest: Joachim Löw bleibt trotz lautstarker Kritik Bundestrainer.

Die historische 0:6-Schmach der Nationalmannschaft in Spanien ändert zumindest vorerst nichts an der Zukunft von Fußball-Bundestrainer Kostenpflichtiger Inhalt Joachim Löw. Nach Informationen des sid und der dpa gibt es auch nach einem Aufarbeitungsgespräch am Mittwoch keinerlei Anzeichen für eine Trennung.