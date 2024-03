In lila und pink gehalten Warum das neue Auswärtstrikot der DFB-Elf ein PR-Coup ist

Und nochmal: Natürlich muss diese Farbkombination niemandem gefallen. In jedem Fall kennt jetzt aber so gut wie jeder das neue deutsche Trikot. Oder können Sie sich noch daran erinnern, welche Farbe das Auswärtstrikot der Katar-WM hatte? Oder das beim vergangenen WM-Sieg 2014? Oder das beim Sommermärchen 2006? Schon jetzt dürfte es das bekannteste Auswärtstrikot in der Geschichte des DFB sein. Und unter diesem Gesichtspunkt haben sowohl der DFB, als auch Ausrüster Adidas alles richtig gemacht. So einfach kann Marketing manchmal sein.