Ilkay Gündogan will mit Nationalmannschaft noch Titel gewinnen

Gündogan will mit Nationalmannschaft noch Titel gewinnen

Berlin Während Mesut Özil nach der Erdogan-Affäre und dem Debakel bei der WM aus dem DFB-Team zurückgetreten ist, will Ilkay Gündogan offenbar weiter machen. Das zeigt zumindest eine Antwort an einen Fan auf Instagram.

Ilkay Gündogan will seine Karriere in der deutschen Nationalmannschaft offenbar fortsetzen. Der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler von Manchester City antwortete am Donnerstagabend bei Instagram auf die Frage eines Fans nach seinen größten Zielen im Fußball: „Die Champions League zu gewinnen und mindestens einen Titel mit der Nationalmannschaft.“