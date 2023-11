Heimatland seiner Eltern DFB-Kapitän Gündogan und das besondere Spiel gegen die Türkei

DFB-Kapitän İlkay Gündogan spürt große Vorfreude auf sein erstes Länderspiel gegen die Türkei - und eine tiefe Verbundenheit mit dem Heimatland seiner Eltern. „Ich versuche, jedes Jahr mindestens einmal in die Türkei zu reisen. Istanbul ist eine meiner absoluten Lieblingsstädte auf der Welt und ich liebe das türkische Essen“, sagte der 33-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. „Meine Großeltern, Eltern und weitere Verwandte leben nach wie vor in der Türkei in Izmir, und ich habe natürlich auch viele Freunde dort.“