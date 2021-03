„Wie saublöd kann man sein?“ : DFB kassiert Shitstorm für Werbevideo zu „Human Rights“-Aktion

Düsseldorf Der DFB hat ein „Making of“-Video der weltweit beachteten Nationalmannschafts-Aktion für Menschenrechte veröffentlicht. Dass der Verband in diesem Filmchen zeigt, wie die T-Shirts mit der Aufschrift „Human Rights“ entstanden sind, stößt vielen Fans sauer auf.

Kurz zur Einordnung: Wobei handelte es sich bei der Aktion? Die Nationalspieler hatten sich vor dem 3:0 im WM-Qualifikationsspiel gegen Island am Donnerstag in Shirts präsentiert, die die Aufschrift „Human Rights“ (Menschenrechte) ergaben. Damit zielte das Team auch auf die Arbeitsbedingungen in Katar ab. „Es ist ziemlich eindeutig gewesen. Wir haben in der Mannschaft darüber gesprochen. Wir haben natürlich die WM vor uns. Darüber wird immer wieder diskutiert. Das möchten wir der Gesellschaft klarmachen, dass wir das nicht ignorieren. Dass wir ganz klar sagen, was für Bedingungen da herrschen müssen“, sagte Nationalspieler Leon Goretzka.