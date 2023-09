Hrubesch zu Reformen DFB hat es nicht geschafft, Klubs mitzunehmen

Horst Hrubesch hat in der Diskussion um die geplanten Reformen im Nachwuchsbereich Versäumnisse des Deutschen Fußball-Bundes in der Kommunikation mit den Vereinen ausgemacht. „Ich fand die Vorhaben manchmal zielführend, manchmal nicht so sehr“, sagte der 72 Jahre alte ehemalige Nationalspieler und frühere U21-Auswahltrainer in einem Interview der „Süddeutschen Zeitung“ (Freitag). „Generell gilt aber: Beim DFB arbeiten viele schlaue Leute, die etwas von der Thematik verstehen - nur haben sie es mal wieder nicht geschafft, die Klubs so mitzunehmen, dass es breite Unterstützung dafür gibt.“