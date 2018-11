Handyverbot beim Essen, mehr Fannähe : Neuer Verhaltenskodex für die deutschen Nationalspieler

Bundestrainer Joachim Löw beim Training vor dem Spiel gegen Russland. Foto: dpa/Jan Woitas

Leipzig Seit dem Stimmungs-Tiefpunkt bei der WM gilt bei der Nationalmannschaft ein überarbeiteter Verhaltenskodex. Der umfasst neben Handynutzung und mehr Fannähe auch einen strikten Zapfenstreich. Das Team soll dadurch wieder enger zusammenrücken.

Serge Gnabry ist 23 Jahre alt und gehört zu den sogenannten "Digital Natives". Also zu den Menschen, die von klein auf mit dem Internet und digitalen Technologien vertraut sind. Dass er beim gemeinsamen Essen der Fußball-Nationalspieler nicht mehr online gehen darf, findet der aufstrebende Offensivspieler aber nicht schlimm: "Dass man beim Essen nicht so viel auf sein Handy schaut, damit man sich unterhält, sollte eigentlich normal sein."

Ganz so normal war das in der Nationalmannschaft in der Vergangenheit aber offenbar nicht. Ansonsten wäre das Handyverbot beim Essen von den Spielern im überarbeiteten Verhaltenskodex nicht aufgenommen worden. Die Erstfassung der Benimmregeln stammte noch aus der Zeit der Heim-WM 2006. Die Weltmeisterschaft in Russland, die auch zwischenmenschliche Probleme offenbarte, machte eine Neufassung erforderlich.

Die Cliquen-Bildung, die nicht erst seit einem Spiegel-Artikel ("Kanaken" gegen "Kartoffeln") ein Thema ist, soll mit den überarbeiteten Regeln zumindest eingedämmt werden. "Richtig ist, dass wir bewusst mehr mischen wollen. Die Spieler wollen sich untereinander wieder besser kennenlernen und gute gemeinsame Momente schaffen, welche die Basis für einen Teamerfolg sind", sagte Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff der Sport Bild.

Mittelfeldspieler Toni Kroos versucht in seiner Rolle als Mitglied des Mannschaftsrates "auf zwei, drei Sachen außerhalb des Platzes mehr zu achten. Es werden ein paar Regeln strenger beachtet als vorher". Der Profi von Real Madrid, der für das Länderspiel am Donnerstag gegen Russland geschont wurde und im letzten Gruppenspiel der Nations League am kommenden Montag in Gelsenkirchen gegen die Niederlande auflaufen soll, betont aber auch: Entscheidend sei nicht, "ob einer um fünf nach 10 zum Frühstück kommt, sondern was auf dem Platz passiert".

Auf dem Platz passierte im sportlichen Horror-Jahr 2018 aber nicht viel, was nach Meinung der Verantwortlichen auch am nicht mehr ganz so ausgeprägten Teamgeist gelegen habe. Bundestrainer Joachim Löw, eigentlich ein Freund der langen Leine, zieht die Zügel etwas an. Laut der Bild-Zeitung soll es wieder einen Zapfenstreich ab 00.00 Uhr geben. Es soll nach Mitternacht nicht einmal mal mehr ein Getränk an der Hotelbar erlaubt sein.

Vor und während der WM hatte es einige Verfehlungen gegeben. So soll den Spielern im Teamquartier in Watutinki auch mal das Internet gesperrt worden sein, weil einige bis in die frühen Morgenstunden an der Playstation gezockt haben sollen. "Wir haben zusammengesessen und über die Dinge gesprochen, die nicht so gut liefen", sagte Thomas Müller: "Auch was unser Auftreten betrifft."

Dazu zählt auch der Umgang mit den Fans. In den ersten Länderspielen nach der WM wurde deutlich, dass sich die Spieler wieder mehr Zeit für Autogramm- und Selfie-Wünsche der Anhänger nehmen. Auch in Leipzig zeigten Müller und Co. Fannähe, als sie im Vorfeld des Spiels gegen Russland eine Schule und das Kindertraining eines Amateurklubs besuchten.

"Wir wollen schärfen, was es bedeutet und welche Verantwortungen es mit sich bringt, Nationalspieler zu sein", erklärte Bierhoff: "Dazu zählen der Stolz, für diese Mannschaft und sein Land spielen zu dürfen, genauso wie der Respekt vor den Fans."

(sid/ako)