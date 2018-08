Gipfeltreffen des deutschen Fußballs: Besserwisser DFB

Das Gipfeltreffen des deutschen Fußballs endet in Harmonie: Der DFB sieht nach dem Schulterschluss mit der DFL gute Voraussetzungen für die Zukunft. Unser Autor meint: Das DFB-Vorgehen spiegelt genau die Arroganz wider, die schon unmittelbar nach der WM ein Hauptkritikpunkt am Verband war.

Gut zwei Monate hat sie also gedauert, die Analyse des historischen WM-Debakels der deutschen Nationalmannschaft. Das ist viel Zeit im schnelllebigen Fußballgeschäft. Von einer Überzeugung haben sich Bundestrainer Joachim Löw und Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff in diesen Wochen aber ganz offensichtlich nicht getrennt – dass man am Ende selbst am besten weiß, welche Korrekturen vorzunehmen sind. Andernfalls hätten die DFB-Oberen die Vertreter der Profiklubs ja von Beginn an in die Analyse eingebunden und nicht jetzt erst eingeladen, über das zu diskutieren, was sich Löw und Bierhoff seit Ende Juni ausgedacht haben.