Gerichtsurteil: Früherer Nationaltorwart muss Sammelkarten-Abbildung dulden

Frankfurt/Main Ein ehemaliger Nationalspieler hat gegen einen Verlag geklagt, der ihn auf Sammelkarten abbildet. Das Oberlandesgericht Frankfurt veröffentlichte keinen Namen, bestätigte aber, dass es sich um einen ehemaligen, bekannten Torhüter handelt.

Ein ehemaliger Nationalspieler muss die eigene Abbildung auf Sammelkarten dulden, weil er auf den Motiven ausschließlich als Fußballspieler gezeigt und mit Zahlen und Fakten zu seiner Karriere beschrieben wird. Dies entschied das Oberlandesgericht Frankfurt am Mittwoch und bestätigte damit ein Urteil des Landgerichts Kassel aus dem Oktober 2016. Das presserechtliche Interesse des Sportverlags wiege in diesem Fall schwerer als das Persönlichkeitsrecht eines Nationalspielers an seinen zeitgeschichtlichen Bildern.