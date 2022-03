Marc-André ter Stegen (FC Barcelona, 27 Länderspiele)

Trotz der Turbulenzen in seinem Klub spielt der gebürtige Mönchengladbacher konstant in der ersten Torhüterriege. Die Zeiten, in denen er ernsthaft an Manuel Neuers Thron kratzte, sind einstweilen vorüber. So aber vielleicht die beste Nummer zwei der Welt und damit gesetzt.

WM-Chance: 100 Prozent