Länderspiel in der Wahlheimat : U21-Nationalspieler Samardzic und Thiaw im Fokus

Der Ex-Schalker Malik Thiaw. Foto: AP/Alessandro Bremec

Ancona Für Lazar Samardzic und Malick Thiaw wird es ein U21-Länderspiel-Abend in der Wahlheimat. Samardzic berichtet sogar von Tifosi, die nur aus einem Grund zum Spiel kommen.

Für zwei U21-Nationalspieler wird das letzte Länderspiel des Jahres ein Auftritt in der Wahlheimat. Offensivspieler Lazar Samardzic läuft bereits im zweiten Jahr für Udinese Calcio auf, Malick Thiaw wechselte im vergangenen Sommer vom FC Schalke 04 zum italienischen Meister AC Mailand.

„Es ist schon ein besonderes Spiel für mich, in dem Land aufzulaufen, in dem ich momentan spiele. Manche Fans haben mir geschrieben, dass sie extra meinetwegen kommen möchten, um sich das Spiel anzuschauen. Die Sprache habe ich auch schon gelernt. Ich fühle mich sehr wohl und bin bereit für das Spiel“, sagte der 20-jährige Samardzic vor dem Spiel am Samstag (17.30 Uhr/Sat.1).

Ganz so weit ist Thiaw mit seiner Anpassung in Italien noch nicht. „Wir sind hier, um uns wieder zu beweisen, um besser zu werden, um zu sehen, was wir verbessern müssen und zu sehen, was für weitere Schritte wir gemacht haben“, sagte der 21-Jährige, der immer besser in Mailand zurechtkommt.

„Ich finde den Schritt sehr mutig, den er zum AC Milan gegangen ist“, sagte Di Salvo. Natürlich habe er Zeit gebraucht, um sich einzufinden. „Ich glaube, dass die letzten Spiele gezeigt haben, dass er seinen Platz und in der Mannschaft haben kann“, sagte der Nationalcoach.

Thiaw agiere reifer und erwachsener, dann habe man als Verteidiger eine gewisse Ausstrahlung. „Jetzt erwarte ich von so einem Spieler, mit dieser Aura, dass er das auch zeigt in Form von Führung übernehmen“, sagte Di Salvo.

Nach den Niederlagen gegen Frankreich (0:1) und England (1:3) will die deutsche Auswahl im nächsten klangvollen Duell unbedingt einen Sieg bejubeln. Danach ist erst einmal lange Pause angesagt.

Der nächste Lehrgang der deutschen U21 findet vom 19. bis 29. März 2023 statt. Im Sommer folgt vom 10. bis 18. Juni ein Trainingslager in Südtirol. Die EM-Endrunde findet vom 21. Juni bis 8. Juli in Georgien und Rumänien statt. Dort sind England, Tschechien und Israel die Gruppengegner. Deutschland geht als Titelverteidiger an den Start.

