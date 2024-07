Schluss in der Nationalmannschaft Müller sagt „dem Bundesadler Servus“

Ikone Thomas Müller beendet wie erwartet seine erfolgreiche Karriere in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. „Als ich vor über 14 Jahren mein erstes Länderspiel absolvieren durfte, hätte ich mir all das nicht erträumen lassen. Nach 131 Länderspielen mit 45 Toren sage ich dem Bundesadler heute Servus“, teilte der 34-Jährige am Montag in einer Videobotschaft mit.