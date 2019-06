Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat das öffentliche Training in Aachen mit allen 22 Akteuren bestritten. Auch Bayern-Profi Leon Goretzka war am späten Mittwochnachmittag am Tivoli mit dabei. Der zuletzt angeschlagene Mittelfeldspieler hatte am Vorabend eine Übungseinheit im Trainingslager in Venlo ausgelassen.