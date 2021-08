Chefscout der Nationalmannschaft : Ex-Löw-Assistent Schneider verlässt DFB

Frankfurt am Main Thomas Schneider, einstiger Co-Trainer unter Bundestrainer Joachim Löw, verlässt den DFB. Der 48-Jährige hatte zuletzt die Scouting-Abteilung der Nationalmannschaft angeführt.

Chefscout Thomas Schneider, einstiger Assistent von Bundestrainer Joachim Löw , nimmt seinen Abschied vom Deutschen Fußball-Bund (DFB). Der bis zur WM 2022 in Katar gültige Vertrag wurde nach Verbandsangaben einvernehmlich aufgehoben. Der 48-Jährige hatte zuletzt die Scouting-Abteilung der A-Nationalmannschaft angeführt.

Schneider will sich nun neuen beruflichen Herausforderungen stellen. "Ich habe aber vor allem nach der EURO gemerkt, dass ich wieder näher an einer Mannschaft arbeiten, in Entscheidungsprozesse eingebunden und mehr Verantwortung übernehmen möchte."