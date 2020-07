Bundestrainer Löw hofft auf Fans : DFB-Team testet gegen die Türkei und Tschechien

Frankfurt Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird sich auf ihre Nations-League-Aufgaben im Oktober und November mit Spielen gegen die Türkei sowie Tschechien vorbereiten. Das gab der DFB am Montag bekannt.

Das Programm für den Neustart der Fußball-Nationalmannschaft nach fast zehnmonatiger Pause ist komplett. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw bestreitet am 7. Oktober in Köln gegen die Türkei und am 11. November in Leipzig gegen die Tschechische Republik zwei Testländerspiele. Das gab der Deutsche Fußball-Bund am Montag bekannt.