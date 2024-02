Fußball-EM So passt Toni Kroos 2024 in die Nationalmannschaft

2021 hatte sich der Mittelfeldstratege nach 106 Länderspielen in den DFB-Ruhestand verabschiedet: mit einem WM-Titel, einem dritten Platz 2010 in Südafrika und zwei erreichten EM-Halbfinals 2012 und 2016. Kroos war aber auch dabei, als Deutschland bei der WM 2018 in Russland das erste Mal in seiner Historie nach der Gruppenphase nach Hause fahren musste. Und auch, als bei der EM 2021 schon im Achtelfinale gegen England Schluss war. Die 0:2-Niederlage in Wembley war das letzte Länderspiel für den fünffachen Champions-League-Sieger. Bis jetzt. Denn für die kommenden Länderspiele des DFB-Teams gegen Frankreich (23. März) und die Niederlande (26. März) wird der mittlerweile 34-Jährige wieder den Adler auf der Brust tragen, „weil ich vom Bundestrainer gefragt wurde, Bock drauf habe und sicher bin, dass mit der Mannschaft bei der EM viel mehr möglich ist, als die meisten gerade glauben“, schreibt er in seinem Post.