DFB verliert die Geduld : „Sane muss sich selber helfen“

Budapest Die Geduld der Verantwortlichen beim DFB mit Leroy Sane geht langsam zu Ende. Manager Oliver Bierhoff macht dem ewigen Sorgenkind vom FC Bayern eine klare Ansage.

Wieder nur 1:1 : Kraftlose DFB-Elf enttäuscht in der Nations League in Ungarn

„Es ist für ihn keine leichte Situation“, begann Bierhoff seine Ausführungen verständnisvoll, ehe er Sane unmissverständlich in die Pflicht nahm: „Wir helfen ihm, aber er muss sich natürlich auch selber helfen. Am Ende musst du dich als Spieler da rauskämpfen“, sagte der Geschäftsführer Nationalmannschaften und Akademie nach dem mageren 1:1 (1:1) in Ungarn .

Sane kam in Budapest nicht zum Einsatz – aus gutem Grund. Weder in der knappen Stunde in Italien, noch als Joker für sieben Minuten gegen England (jeweils 1:1) hatte er für sich geworben – im Gegenteil. In der Puskas Arena kam er zum Warmmachen vor dem Spiel über fünf Minuten später als alle anderen deutschen Nationalspieler. Erst gegen Ende der Partie durfte er sich noch einmal ein bisschen dehnen, wirkte dabei aber ebenfalls nicht besonders engagiert.