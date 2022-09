Maskierte Angreifer : Deutsche Fans sollen in Pub in Wembley randaliert haben

Deutsche Fans sollen in Pub in Wembley randaliert haben

London Vor dem Spiel zwischen England und Deutschland haben mehrere teils maskierte Menschen die Besucher eines Biergartens angegriffen. Es gab mehrere Verletzte. Obwohl die Angreifer England-Schals trugen, geht die Polizei davon aus, dass die Deutsche waren.

Vor dem Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen England hat es in einem Pub in der Nähe des Londoner Wembley-Stadions Ausschreitungen gegeben. Am frühen Abend seien rund 100 Männer - viele davon maskiert - in den Biergarten des Pubs gekommen und hätten Gäste angegriffen, teilte die Metropolitan Police am Dienstag auf Anfrage mit. Obwohl einige England-Schals und -Hüte zu sehen waren, gehen die Behörden davon aus, dass es sich um deutsche Fans handelte.