Leno im Tor : Flick bei Premiere gegen Liechtenstein ohne Neuer – Müller musste abreisen

Stuttgart Der neue Bundestrainer Hansi Flick muss bei seinem Debüt auf seine ehemaligen Spieler beim FC Bayern verzichten. Keeper Manuel Neuer fällt verletzt aus, Thomas Müller musste gar abreisen.

Hansi Flick muss bei seiner Länderspiel-Premiere als Bundestrainer ohne Kapitän Manuel Neuer und Routinier Thomas Müller auskommen. Stammtorwart Neuer steht wegen seiner Knöchelblessur am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) im WM-Qualifikationsspiel der Fußball-Nationalmannschaft gegen Liechtenstein in St. Gallen nicht zur Verfügung.

Sein Münchner Club-Kollege Müller reist wegen muskulärer Probleme am linken Oberschenkel aus dem DFB-Quartier in Stuttgart ab und fällt damit auch für die folgenden Partien gegen Armenien und auf Island aus.

„Wir haben genügend Spieler an Bord und können ihn auch ersetzen“, sagte Flick am Mittwoch über Müller. Man wolle kein Risiko eingehen. Für Neuer wird gegen Liechtenstein Bernd Leno vom FC Arsenal im Tor stehen. Am Sonntag gegen Armenien in Stuttgart und drei Tage später gegen Island soll der 35-jährige Neuer wieder einsatzbereit sein.