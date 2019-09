Fifa-Weltrangliste : Deutschland rutscht weiter ab

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist in der Fifa-Weltrangliste erneut zurückgefallen. Der Weltmeister von 2014 liegt nur noch auf Platz 16 ab.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist in der Fifa-Weltrangliste erneut zurückgefallen. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw rutschte nach den beiden EM-Qualifikationsspielen gegen die Niederlande (2:4) und in Nordirland (2:0) um einen Rang auf Platz 16 ab.

Den größten Sprung unter den 20 besten Mannschaften in dem am Donnerstag veröffentlichen Ranking machten die Niederlande. Durch den Sieg gegen die DFB-Elf und das anschließende 4:0 in Estland kletterte die Elftal von Coach Ronald Koeman um drei Plätze auf Rang 13. Spitzenreiter bleibt Belgien vor Frankreich. Der Weltmeister tauschte mit Brasilien die Plätze.