Laut Medienbericht : Fifa-Ethiker gehen von Bestechung in der Sommermärchen-Affäre aus

Fifa-Ethiker gehen von Bestechung in der Sommermärchen-Affäre aus

Franz Beckenbauer, WM-OK-Chef der Wm 2006 in Deutschland. Foto: dpa

Köln In die Aufklärung der Sommermärchen-Affäre kommt womöglich Bewegung. Die Ethikkommussion des Weltverbandes Fifa widerspricht offenbar den deutschen Organisatoren der WM 2006: Es sei sehr wohl Bestechungsgeld geflossen.

Die Ethikkommission des Fußball-Weltverbandes Fifa suggeriert in einem Untersuchungsbericht zur Vergabe der Weltmeisterschaft 2006 nach Deutschland, dass es sich beim ominösen Zahlungsstrom von zehn Millionen Schweizer Franken (6,7 Millionen Euro) entgegen der Darstellung der Beteiligten auf deutscher Seite um Bestechungsgeld gehandelt habe. Dies berichtete die Süddeutsche Zeitung (SZ) am Freitag unter Berufung auf ihr vorliegende Dokumente.

Diese Darstellung finde sich in einem Untersuchungsbericht, den die Ethik-Ermittler unter Vorsitz von Maria Claudia Rojas kürzlich fertiggestellt und an die rechtsprechende Kammer übersandt hätten. Deren Chef Vasilios Skouris habe den Fall rasch zugelassen.

Am 27. April 2005 überwies das Organisationskomitee der WM 2006 zehn Millionen Schweizer Franken an die FIFA. Das Geld wurde als Beitrag für eine WM-Gala deklariert, die allerdings nie stattfand. Stattdessen wanderte der Betrag noch am selben Tag auf ein Konto des mittlerweile verstorbenen damaligen adidas-Chefs Robert Louis-Dreyfus als Rückzahlung eines Kredits.