„Kann man nur jedem raten“ : Ex-Bundestrainer Löw spricht sich für Corona-Impfung aus

Berlin Der frühere Bundestrainer Joachim Löw hat sich in der Impfdebatte ganz klar für das Impfen ausgesprochen, eine Pflicht hingegen sollte es nicht geben. „Es macht für mich Sinn, sich impfen zu lassen. Man kann es auch nur jedem raten, aber die Entscheidung liegt beim Einzelnen.“

Kimmich & Co. : Den Bayern droht in der Impfdiskussion der große Bruch

Sie fehlen den Bayern am Dienstag (18.45 Uhr/DAZN) in der Champions League bei Dynamo Kiew genauso wie Niklas Süle und Josip Stanisic (beide positiv). "Alle anderen Mannschaften haben ja auch mal Probleme mit Spielern, die positiv getestet sind, mal in Quarantäne gehen und aus dem Trainings- und Spielrhythmus rausgenommen sind. Das trifft Bayern im Moment mit einigen Spielern", so Löw zur Situation beim Rekordmeister: "In der Champions League hat das nicht so Auswirkungen, denn sie sind eh qualifiziert. Das sollte man nicht als Anhaltspunkt dafür nehmen, dass Bayern möglicherweise nicht Meister wird."