Ex-Bayern-Boss : Uli Hoeneß wird Länderspiel-Experte bei RTL

Köln Uli Hoeneß hat eine neue Aufgabe neben seinem Amt als Ehrenpräsident des FC Bayern München: Er wird als TV-Experte die Länderspiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation begleiten. Was er zu seiner neuen Rolle sagt.

Uli Hoeneß wird Experte für die WM-Qualifikationsspiele der Deutschen Nationalmannschaft im März bei RTL. Das gab RTL am Freitagmittag bekannt. An der Seite von Moderator Florian König wird er die Qualifikationsspiele der DFB-Elf zur WM 2022 gegen Island, Rumänien und Nordmazedonien analysieren. Das erste Spiel findet am 25. März in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg statt (20.45 Uhr).