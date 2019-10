Estland gegen Deutschland : Bundestrainer Löw fordert „Konzentration und Seriosität“

Tallinn Bundestrainer Joachim Löw hat für das EM-Qualifikationsspiel am Sonntag in Estland wieder mehr Alternativen. Ein Sieg gegen das Tabellenschlusslicht ist fest eingeplant.

Bundestrainer Joachim Löw wird die deutsche Fußball-Nationalmannschaft im EM-Qualifikationsspiel gegen Estland auf mindestens zwei Positionen verändern. Kapitän Manuel Neuer kehrt am Sonntagabend (20.45 Uhr/RTL) in Tallinn ins Tor zurück. Außerdem läuft Ilkay Gündogan nach einer überstandenen Muskelverletzung und der Pause beim 2:2 im Testspiel gegen Argentinien im Mittelfeld auf. „Ilkay wird von Anfang an spielen“, sagte Löw am Samstag in Tallinn.